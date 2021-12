Secretários de Saúde denunciam Queiroga por abandonar pandemia e cuidar de interesses eleitoreiros

Apoie o 247

247 - Mais uma vez, secretários estaduais de Saúde criticam duramente o ministro Marcelo Queiroga, afirmando que o titular da Saúde do governo de Jair Bolsonaro abandonou os compromissos com a pasta para se dedicar a uma agenda própria eleitoral para uma futura candidatura.

Eles dizem que os posicionamentos mais recentes do ministro são para agradar o mesmo eleitorado do presidente da República e não ajudam no combate à pandemia, informa o Painel da Folha de S.Paulo.

Nos bastidores, esses secretários dizem que praticamente não há diálogo com o ministro. A relação degringolou há algum tempo e nunca mais voltou ao normal. O presidente do conselho de gestores estaduais já chegou a dizer que não havia condições para Queiroga permanecer no cargo.

