Secretários de Saúde dos estados preveem que pandemia só melhora em maio

Secretários estaduais de Saúde preveem que a pandemia no Brasil continuará grave até maio

247 - Secretários de Saúde avaliam que a atual multiplicação de casos confirmados indica manutenção da alta de óbitos e que a pandemia continuará grave pelo menos até maio.

Além do número diário crescente de mortes pela doença, a multiplicação de casos confirmados indica manutenção da alta de óbitos.

As previsões são de um grupo de secretários estaduais, de acordo com Carlos Lula, presidente do Conselho de Secretários de Saúde, informa o Painel da Folha de S.Paulo.

