Secretários de Saúde informam que Ministério da Saúde recuou em alterações no sistema sobre mortes por Covid

Representantes do Conass e do Conasems afirmam que o Ministério da Saúde aceitou o pedido das entidades e voltou atrás nas mudanças das fichas que consolidam casos e mortes por Covid-19 no Brasil

247 - O Ministério da Saúde recua e desfaz as alterações sobre os critérios de mortes por Covid-19, que foi considerado como artifício para esconder a verdadeira dimensão da crise da pandemia no país.

De acordo com o G1, representantes das duas principais entidades de secretários de saúde no Brasil - Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) -, o ministério aceitou o pedido das entidades e voltou atrás nas mudanças das fichas que consolidam casos e mortes por Covid-19 no Brasil.

A mudança ocorreu no Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe) e chegou a impactar o número de mortes por Covid-19 já divulgados por alguns estados nesta quarta, como São Paulo, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul.

