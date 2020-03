Secretários estaduais de saúde criticaram duramente o pronunciamento de Bolsonaro

247 - O pronunciamento de Jair Bolsonaro sobre o novo coronavírus recebeu duras críticas dos secretários estaduais de saúde do Brasil, através de carta conjunta publicada no site do Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde) nesta quarta-feira (25). A informação é do portal G1.

Durante o discurso transmitido por rádios e TVs do país, Jair Bolsonaro tentou minimizar os perigos da Covid-19, levantou um apelo pela "volta à normalidade", e culpou a imprensa por gerar “histeria”.

"Infelizmente o que vimos em seu pronunciamento foi uma tentativa de desmobilizar a sociedade brasileira, as autoridades sanitárias de todo o país", diz trecho da carta.

Os secretários estaduais de saúde do Brasil afirmaram: "Não podemos permitir o dissenso e a dubiedade de condução do enfrentamento à Covid-19. Assim, é preciso que seja reparado o que nos parece ser um grave erro de Jair Bolsonaro. Ao invés de desfazer todo o esforço e sacrifício que temos feito junto com o povo brasileiro, negando todas as recomendações tecnicamente embasadas e defendidas, inclusive, pelo seu Ministério da Saúde, deveríamos ver o chefe do Executivo liderando a luta".