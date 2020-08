Seguidores de Malafaia questionam silêncio do pastor sobre Flordelis, acusada de matar o marido

Revista Fórum - O pastor bolsonarista Silas Malafaia começou a ser cobrado pelos seus próprios seguidores, nesta terça-feira (25), pelo silêncio com relação ao caso da deputada federal e cantora gospel Flordelis que, na segunda-feira (24), foi acusada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro de ser a mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo.

O mais irônico é que os internautas fizeram a cobrança ao pastor justamente em uma postagem em que Malafaia afirma que “a imprensa se cala diante do movimento milionário do filho de Lula quando o pai era presidente”.

“Agora é Flordelis… eu como evangélica porém cristã me envergonho de certos evangélicos”, postou uma seguidora de Malafaia.

