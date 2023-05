"Seguimos abertos ao diálogo", diz Dino após Google retirar nota contra PL 2630

Apoie o 247

247 - O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, destacou nesta terça-feira (2) que que integrantes do governo federal estão sempre abertos ao diálogo. O titular da pasta comentou a decisão do Google, que desativou uma mensagem em sua página inicial que acusava o Projeto de Lei (PL) das Fake News de "piorar sua internet".

"Google removeu a publicidade cifrada e ilegal contida na sua página inicial. Esperamos que as plataformas desativem mecanismos de censura ou de violação à liberdade de expressão com isonomia. E seguimos abertos ao diálogo. A LEI deve prevalecer sobre o faroeste digital", escreveu o titular da pasta no Twitter.

O Ministério da Justiça havia multado o Google em R$ 1 milhão por suposta propaganda enganosa. O Ministério Público Federal apura suposta prática abusiva da big tech.

