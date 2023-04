Segunda caixa de joias sauditas foi enviada ao Palácio da Alvorada por servidores

Apoie o 247

247 - Marjorie Guedes, que já ocupou o cargo de coordenadora do gabinete adjunto de Documentação Histórica do gabinete pessoal da Presidência da República, afirmou à Polícia Federal em depoimento que o chefe de gabinete do departamento, Marcelo Vieira, foi o responsável por determinar que o segundo conjunto de joias vindas da Arábia Saudita fosse enviado para o Palácio da Alvorada. A informação é da colunista Juliana Dal Piva do portal Uol.

"Quando da entrega, foi informado que o presidente já tinha visualizado as joias. [...] Por questões de segurança, considerando o alto valor dos objetos, o chefe de gabinete determinou que as joias fossem destinadas ao Palácio da Alvorada", declarou a servidora.

Um funcionário do palácio, então, foi buscá-las e entregá-las ao Palácio da Alvorada. Mais tarde, Guedes foi informada de que a primeira-dama Michelle Bolsonaro já havia recebido a caixa com as joias.

O conjunto de joias, avaliado em US$ 500 mil, foi trazido ilegalmente ao Brasil na bagagem do então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, após uma viagem oficial à Arábia Saudita. Esse conjunto não foi declarado à Receita Federal.

Quando questionada sobre o assunto, a ex-primeira-dama negou ter recebido as joias em mãos e afirmou que a administração do Palácio da Alvorada as recebeu : “essas joias que chegaram no Alvorada foram as joias masculinas (do segundo pacote). Estão associando ao primeiro caso, quando eu falei que não sabia (do primeiro pacote, com joias femininas) e não sei mesmo. Tanto que as primeiras estão apreendidas na Receita e essas do Alvorada estão na Caixa Econômica Federal [devolvidas no mês passado pela defesa de Jair Bolsonaro após uma determinação do Tribunal de Contas da União (TCU)]".

