Segundo paciente com coronavírus no Brasil é funcionário da XP Investimentos

247 - Por meio de e-mail enviado a todos os seus colaboradores na noite de domingo (1), a XP Investimentos informou que um de seus funcionários foi infectado pelo coronavírus.

De acordo com o comunicado, o funcionário, de 32 anos, com coronavírus fez uma viagem particular à Milão, Itália. Ele está em isolamento domiciliar e não apresenta sintomas.

De acordo com o UOL, a empresa deixou que os funcionários escolham trabalhar em casa ou ir ao escritório.

Aos funcionários que passaram por algum dos países com risco de infecção, a XP Investimentos solicitou que trabalhem em casa por um período de 14 dias.