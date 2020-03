Segurança de Bolsonaro que está com coronavírus viajou com Wajngarten

247 - O segurança de Jair Bolsonaro que está em estado grave infectado com coronavírus, Ari Celso Rocha de Lima Barros, de 39 anos, tomou o mesmo voo que o chefe da Secretaria de Comunicação, Fábio Wajngarten, que também testou positivo.

Segundo reportagem da revista Época, ele foi um dos tripulantes de um voo da FAB para Registro, em São Paulo. Wajngarten, que tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, já apresentava sintomas do vírus.

O GSI confirma que os dois estiveram no mesmo voo e que o capitão foi testado com coronavírus em 22 de março. Lima Barros é capitão da PM-DF e foi internado no Hospital de Base do Distrito Federal na noite desta quarta-feira 25.