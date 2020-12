Seguranças que trabalharam da campanha de Bolsonaro foram transferidos para a Abin

Ao menos cinco agentes da PF que atuaram na segurança de Jair Bolsonaro durante as eleições de 2018 foram deslocados para a Abin. Revelação acontece em meio às denúncias de que a agência teria produzido relatórios para ajudar a defesa do senador Flávio Bolsonaro edit

247 - Ao menos cinco agentes da Polícia Federal, parte deles envolvidos diretamente na segurança de Jair Bolsonaro durante as eleições de 2018, foram deslocados para a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) por determinação do diretor geral, Alexandre Ramagem. Revelação vem na esteira da revelação de que a Abin produziu documentos para ajudar a defesa do senador Flávio Bolsonaro a encerrar o processo que responde sobre o escândalo das “rachadinhas”.

Segundo reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, Além de Ramagem, o delegado da PF Carlos Afonso Gonçalves Gomes Coelho ocupa o cargo de secretário de Planejamento e Gestão da Abin, sendo considerado o braço direito do diretor geral da agência. Uma outra policial federal, Simone Silva dos Santos Guerra, foi escolhida por Ramagem como assessora de Assuntos Internacionais em agosto do ano passado. Ela deixou o cargo em junho deste ano para se tornar a coordenadora-geral de Cooperação Internacional da PF.

Outros dois agentes que trabalhavam no núcleo que socorreu Jair Bolsonaro após ele ser esfaqueado durante um ato de campanha em Minas Gerais também estão lotados na Abin: Marcelo Araújo Bormevet, que faz militância virtual para o governo nas redes sociais, e Flávio Antônio Gomes, requisitado para ser assessor a Superintendência da Abin em São Paulo

A reportagem destaca, ainda, que os agentes . Felipe Arlotta Freitas e Danilo César Campetti, além do papiloscopista João Paulo Dondelli, também ganharam cargos de confiança no atual governo.

A Abin nega que tenha produzido relatórios para favorecer a defesa do senador Flávio Bolsonaro.

