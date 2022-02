"Sei que pequei", admite freira de 80 anos que desviou R$ 4,4 milhões de escola para fazer jogos de azar

Apoie o 247

Metrópoles - A freira norte-americana Mary Margaret Kreuper, de 80 anos, foi presa por desviar US$ 835 mil, o equivalente a cerca de R$ 4,4 milhões, para gastar o dinheiro em apostas e turismo de luxo. O recurso foi retirado da escola católica na qual foi diretora por 28 anos.

“Eu pequei, desobedeci a lei, e não tenho desculpas” disse Kreuper no tribunal, de acordo com The Los Angeles Times. Ela disse que os crimes foram “uma violação” dos seus votos, “dos mandamentos, da lei, e acima de tudo da confiança que todos depositaram” nela.

O jornal também divulgou que, ao ser confrontada pela arquidiocese local, ela argumentou que os padres possuiam salários maiores que as freiras. Por isso, precisava de um aumento.

Leia a íntegra no Metrópoles.

