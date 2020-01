Seis capitais tiveram reajuste de tarifa de transporte público em 2020

Seis capitais do País - Boa Vista (RR), Brasília (DF), Macapá (AP), Recife (PE), São Paulo (SP) e Vitória (ES) - tiveram reajuste na tarifa de transporte público neste ano edit

247 - Seis capitais do País - Boa Vista (RR), Brasília (DF), Macapá (AP), Recife (PE), São Paulo (SP) e Vitória (ES) - tiveram reajuste na tarifa de transporte público neste ano. Em Maceió (AL), há sinalização de reajuste, mas o governador e o prefeito ainda precisam aprovar o aumento.

Em Campo Grande (MS), a prefeitura suspendeu o decreto que havia implementando o reajuste de R$ 3,95 para R$ 4,10, após determinação do Tribunal de Contas do Estado (TCE).

Em 18 capitais, não há sinalização de aumento das passagens de ônibus: Belo Horizonte (MG), Belém (PA), Cuiabá (MT), Curitiba (PR), Fortaleza (CE), Florianópolis (SC), João Pessoa (PB), Goiânia (GO), Manaus (AM), Natal (RN), Salvador (BA), São Luís (MA), Teresina (PI), Porto Alegre (RS), Porto Velho (RO), Aracaju (SE), Palmas (TO) e Rio Branco (AC).