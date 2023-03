Seis cidades do Rio Grande do Norte registram novos ataques; Força Nacional reforça segurança

Ataques a tiros, além de incêndios em veículos, comércios e prédios públicos foram novamente registrados no Rio Grande do Norte nesta quarta (15) edit

Rede Brasil Atual - Pelo menos 100 agentes da Força Nacional desembarcaram na madrugada desta quarta-feira (15) em Natal, capital do Rio Grande do Norte, para reforçar a segurança no estado que, desde ontem enfrenta uma onda de ataques criminosos em dezenas de cidades. A governadora Fátima Bezerra (PT), que estava em agenda em Brasília, chegou junto com a tropa no avião da Força Aérea Brasileira (FAB), que pousou com 30 policiais a bordo. Um segundo avião, com mais 70 agentes, chegou pouco tempo depois. O grupo é parte de um total de cerca de 200 agentes federais de segurança que serão enviados ao estado. A previsão é que 100 cheguem hoje, pela manhã, na capital, Natal, em 30 viaturas.

“Primeira parte da equipe da Força Nacional já está em Natal. Outra parte chegará ainda nesta madrugada. E outra amanhã e depois. Destinamos 220 policiais para auxiliar as forças estaduais. E podemos ampliar até quantitativo que se configurar necessário”, afirmou o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, após conversa com a governadora.

Desde a chegada do reforço, 28 pessoas foram presas, de acordo com último balanço da Polícia Militar. A corporação também confirmou a morte de uma pessoa em confronto com a polícia e outras duas feridas durante os ataques. As operações também apreenderam seis armas de fogo e um simulacro, 30 artefatos, explosivos, oito galões de gasolina, cinco motos, dois carros, além de dinheiro, drogas e munições.

Segunda noite de ataques

O Rio Grande do Norte teve a segunda noite de violência, com novos ataques em Natal e pelo menos outras cinco cidades. A ação coordenada teve início ainda na madrugada de terça (14), quando 19 municípios registraram criminosos ateando fogo em veículos e atirando contra prédios públicos e privados. Entre os alvos, estão bases da Polícia Militar, fóruns de Justiça, sedes de prefeituras e garagens públicas e supermercados.

Na capital, quatro ônibus de turismo que estavam na garagem de uma empresa foram incendiados e destruídos. Criminosos também quebraram uma porta de vidro e jogaram coquetel molotov em uma loja de motos localizada em uma das principais vias de Natal. Um motorista também deve de descer do carro a mando de bandidos, que atiraram no veículo e, em seguida, o incendiaram. Um ataque a uma base policial também foi registrado na cidade de Tibau do Sul, na praia de Pipa.

As cenas de violência se repetiram em Nova Cruz, Riachuelo e em São Tomé, onde dois ônibus escolares foram queimados. “Sentimento de revolta e impotência, durante a madrugada tivemos atentados ao nosso patrimônio público, que tanto serve a nossa população”,lamentou em suas redes sociais o prefeito, Anteomar Pereira.

Impactos

A onda de ataques prejudicou os serviços públicos no estado. Os ônibus só puderam circular mais tarde, em Natal, por volta das 6h30. Mas a prefeitura, por outro lado, suspendeu atendimentos em unidades básicas de saúde e em escolas da rede municipal. As universidades da região também suspenderam as aulas.

