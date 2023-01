‘Sem anistia para golpistas’: brasileiros no exterior ocupam consulados pela democracia

Apoie o 247

ICL

Em paralelo às manifestações em defesa da democracia e do voto popular, que tomam dezenas de cidades no Brasil, nesta segunda-feira (9), brasileiros que vivem no exterior também convocaram atos para hoje. Contra a tentativa de golpe de estado realizada por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, os manifestantes gritam “sem anistia para os golpistas”.

Os protestos foram convocados por grupos e coletivos que lutam pela democracia brasileira. Assim como as manifestações nacionais previstas para hoje, eles exigem que todos os responsáveis pela invasão às sedes dos Três Poderes sejam punidos. A reivindicação “sem anistia” vale para aqueles que participaram do ato criminoso. E também para quem incentivou os ataques ao Estado democrático de direito, como o próprio Bolsonaro.

A vigília internacional pela democracia do Brasil, como vem sendo chamado o movimento, ficará concentrada principalmente em frente aos consulados espalhados na Alemanha, Argentina, Canadá, Espanha, Estados Unidos, Itália, Reino Unido e Suíça. (Confira locais e horários abaixo).

Chefes dos poderes da República destacam união e defesa da paz e da democracia

Mundo condena terrorismo

“Acompanhamos com profunda indignação o atentado à democracia perpetrado por apoiadores de Bolsonaro, invadindo e vandalizando as três casas do governo central: Palácio do Palácio, Congresso e Supremo Tribunal Federal. Repudiamos veementemente esse atentado terrorista. E exigimos que sejam punidos exemplarmente em honra e defesa da Democracia Brasileira”, destacou em suas redes a Frente Preta do Reino Unido, ao convocar a vigília para esta segunda, às 18h, na Embaixada de Londres.

O repúdio ao terrorismo bolsonarista também uniu diferentes líderes mundiais do oriente ao ocidente. Desde domingo, dezenas de chefes de Estado e de governo condenam o atentado à democracia e respaldam decisões anunciadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O papa Francisco citou nominalmente o Brasil em discurso perante o corpo diplomático do Vaticano, hoje, ao lamentar a violência no país.

Reposta ao bolsonarismo

Congressistas dos Estados Unidos também cobram a extradição de Bolsonaro para que o ex-presidente responda à justiça brasileira sobre sua relação com a tentativa de golpe. Até ao final deste domingo, cerca de 300 bolsonaristas haviam sido presos em flagrante pelo crime de tentar “depor, por meio de ato de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído”. Nesse caso, as penas podem variar de 4 a 12 anos de prisão.

A Polícia Civil do Distrito ouvirá os detidos nos autos do inquérito que investiga todos os atos criminosos ocorridos na Esplanada dos Ministérios, na tarde de ontem. Ainda hoje, outros 1.200 bolsonaristas, aproximadamente, foram para superintendência da Polícia Federal em Brasília, após a Polícia Militar e o Exército cumprirem ordem de desmobilização do acampamento bolsonarista na capital federal.

Confira as manifestações no exterior:

Alemanha

Berlim – em frente a embaixada brasileira, às 16h (horário local)

Frankfurt – em frente ao consulado brasileiro, Honsaallee 32A, 15h – 19h (horário local) Organização: QuilomboAlle

Argentina

Buenos Aires – embaixada do Brasil, Cerrito 1350, 18h (horário local)

Canadá

Montreal – Terça (10) – Consulado Geral do Brasil Montreal, às 17h30 (horário local)

Espanha

Barcelona – Concentração Font de Camaletes, Las Ramblas, às 19h (horário local)

Estados Unidos

Nova York – Union Square, às 17h (horário local). Organização: Mulheres da Resistência no Exterior

Itália

Roma – Piazza di Paquino, às 16h (horário local)

Reino Unido

Londres – em frente à embaixada do Brasil, às 18h (horário local)

Suíça

Zurique – em frente ao consulado brasileiro, às 15h (horário local)

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.