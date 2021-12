Sem apoio da Itapemirim, passageiros de voos cancelados são obrigados a dormir em aeroporto (vídeo)

Apoie o 247

Metrópoles - O cancelamento dos voos da Itapemirim gerou uma reação em cadeia no sistema aeroportuário brasileiro. Em pouco mais de seis meses de operação, a Ita, como ficou conhecido o ramo aéreo da empresa, especializada em viação, coleciona imbróglios trabalhistas, informações equivocadas à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e, agora, coleciona série de reclamações por parte dos passageiros.

Nessa sexta-feira (17/12), a empresa mandou que as aeronaves voltassem aos hangares da companhia, inclusive aquelas que se preparavam para decolar no fim da tarde. Quem estava de passagem pelo Aeroporto Internacional de Brasília Juscelino Kubitschek, em Brasília, por exemplo, reclama de abandono por parte da empresa aérea — nos guichês da empresa no terminal, não há mais qualquer identificação.

Confira vídeo do Metrópoles sobre o assunto:

“O Terminal” da vida real.



Sem apoio da Itapemirim, passageiros de voos cancelados são obrigados a dormir no aeroporto e ainda aguardam solução por parte da empresa.



No aeroporto de Guarulhos, guichês parecem ter sido abandonados às pressas.



Vídeo: @SamPancher pic.twitter.com/tiU5NXGggz — Metrópoles (@Metropoles) December 18, 2021

