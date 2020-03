Sem casos confirmados de coronavírus, Tocantins suspende aulas por uma semana

247 - Mesmo sem ter nenhum caso confirmado do novo coronavírus, o governador do Tocantins, Mauro Carlesse (DEM), assinou nesta sexta-feira, 13, decreto que suspende todas as atividades das escolas da rede pública estadual no período de 16 a 20 de março.

Medida, que também vale para a Universidade Estadual do Tocantins (Unitins), pode ser prorrogada se houver comprovação da necessidade e conveniência, segundo os próximos boletins oficiais emitidos pelos órgãos de saúde do país e deste Estado, bem assim pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

“O Tocantins ainda não possui confirmação de nenhum caso do novo coronavírus, mas é preciso que o Governo aja, não medindo esforços para superar os desafios impostos por esse cenário de crise mundial. Sabemos que a disseminação do vírus já é realidade no país e que ações destinadas a seu enfrentamento devem ser prontamente executadas”, afirmou o governador Carlesse.