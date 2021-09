Sem citar Bolsonaro, Rosa Weber discursa a favor da democracia e cita "mares revoltos"

Na abertura da sessão que retoma o julgamento do marco temporal sobre terras indígenas, Weber, sem citar Jair Bolsonaro, pediu "mútua compreensão das diferenças" e o respeito de direitos das minorias edit

247 - A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF), fez um pronunciamento nesta quarta-feira (15) para marcar o Dia Internacional da Democracia. Na abertura da sessão que retoma o julgamento do marco temporal sobre terras indígenas, Weber, sem citar Jair Bolsonaro, pediu "mútua compreensão das diferenças" e o respeito de direitos das minorias.

De acordo com a ministra, o pronunciamento se fez necessário "considerando em especial os mares revoltos em que temos navegado". Para ela, a democracia "não se resume a escolhas periódicas" de governantes por meio das eleições, mas também "exercício constante de diálogo e de tolerância".

"Enfatizo que a democracia não se resume a escolhas periódicas, por voto secreto e livre, de governantes. Democracia é também exercício constante de diálogo e de tolerância. De mútua compreensão das diferenças. De sopesamento pacífico de ideias distintas, até mesmo antagônicas", prosseguiu Weber.

A vontade da maioria é legítima, mas não deve "suprimir ou abafar a opinião dos grupos minoritários, muito menos tolher ou comprometer-lhes os direitos constitucionais assegurados", afirmou a ministra do STF. (Com informações do UOL).

