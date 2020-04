Sem citar fonte, Bolsonaro diz que metade dos prefeitos apoiam sua defesa pelo fim da quarentena

247 - Jair Bolsonaro afirmou, nesta sexta-feira (17), que metade dos prefeitos do Brasil apoiam sua defesa em torno da reabertura do comércio que foram fechados para reduzir a circulação de pessoas e diminuir a propagação do novo coronavírus. Ele também aproveitou a ocasião para voltar a dizer que pretende abrir as terras indígenas para o garimpo.

“Li uma matéria agora que 50% dos prefeitos já querem a abertura. Até pouco tempo atrás era quase 100% não queria. Daqui a pouco vai chegar do nosso lado e falar Bolsonaro tem razão”, disse Bolsonaro a um grupo de apoiadores que o esperava na saída do Palácio da Alvorada sem citar a fonte do dado citado.

O isolamento social, contudo, é defendido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como o mecanismo mais eficaz para reduzir o contágio. Nesta quinta-feira (16), pouco após demitir Luiz Henrique Mandetta e colocar o oncologista Nelson Teich à frente do Ministério da Saúde, Bolsonaro voltou a defender que a população retorne ao trabalho e a reabertura das escolas.

Ao ouvir de um apoiador que ele era “ o técnico do time, para resolver lá, para assinar”, Bolsonaro riu e mostrou uma caneta. O gesto faz referência uma fala feita por ele no início do mês, quando ameaçou demitir Mandetta ao afirmar que a sua caneta “funciona”.

No encontro com apoiadores, Bolsonaro também voltou a dizer que pretende liberar o garimpo em terras indígenas, algo que, segundo ele, “os índios querem”. "Por mim eu abro o garimpo. Tem um projeto para abrir o garimpo em terra indígena. Um projeto que os índios querem", afirmou.

“"Serra Pelada, dependendo da minha caneta Bic, a gente ia garimpar à vontade. Eu tenho vontade de garimpar. Eu já garimpei também. Eu tinha um jogo de peneira, tinha uma bateia, sempre estava no meu carro e não podia ver um córrego que caia de boca lá", completou.

