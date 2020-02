Sem conseguir alancar a economia Paulo Guedes sofre processo de fritura , diz Elio Gaspari

Revista Fórum - Em sua coluna neste domingo (16), o jornalista Elio Gaspari fala de um processo de “fritura” do ministro da Economia, Paulo Guedes, que não estaria conseguindo entregar “as berinjelas à freguesia”, em relação ao pífio desempenho da economia sob as políticas neoliberais que o economista vem conduzindo à frente do governo Jair Bolsonaro.

“O maior problema da quitanda do ministro está na entrega de berinjelas à freguesia. A contração da indústria e a queda das vendas do varejo em dezembro são fatos reais”, relata o jornalista, antecipando uma possível saída do secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, que tem recebido muitas reclamações de investidores internacionais, preocupados sobretudo com as políticas devastadoras na área ambiental.

