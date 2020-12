Sem Damares, reunião de comitê que trataria de prioridade de vacina para presos é cancelada

Com a ausência de todos os integrantes do governo, entre eles Damares Alves, a reunião do Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura marcada para esta quarta-feira foi cancelada edit

247 - Em mais uma demonstração de descaso na elaboração de um plano no combate à Covid-19, com a ausência de todos os integrantes do governo, entre eles Damares Alves, a reunião do Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura marcada para esta quarta-feira foi cancelada. A informação é do jornalista Lauro Jardim, em sua coluna no jornal O Globo.

Segundo o jornalista, integrantes de organizações não-governamentais pretendiam levar à mesa temas que consideram urgentes, como a prioridade da vacinação de pessoas em privação de liberdade.

Na pauta da reunião, informa a coluna,estava o planejamento do comitê para 2021. As ONGs que fazem parte do grupo já haviam pedido a inclusão do tema vacina. Porém, o ministério não o acrescentou. Ainda assim, esses integrantes levariam o assunto ao debate.

Damares Alves convocou a reunião, mas não apareceu.

O conhecimento liberta. Saiba mais