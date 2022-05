Sem desconfiômetro, Temer diz que cogita disputar presidência e Eliane Cantanhêde fala em novo "zunzum da terceira via"

Golpista que é um dos políticos mais rejeitados do Brasil diz que pode disputar o Planalto edit

Apoie o 247

ICL

247 – O golpista Michel Temer, que usurpou a presidência da República em 2016, disse que pode disputar a presidência da República em 2022, segundo relato da jornalista Eliane Cantanhêde, que o coloca como o novo "zunzum" da terceira via. Temer, no entanto, é um dos políticos mais rejeitados do Brasil e foi responsável pela implantação da agenda neoliberal da "ponte para o futuro", que iniciou o processo de destruição completa da economia brasileira. Temer aprovou uma reforma trabalhista que retirou direitos dos trabalhadores e também a nova política de preços da Petrobrás, que transferiu renda da sociedade brasileira para os acionistas privados da Petrobrás.

"Uma das possibilidades discutidas é o do ex-presidente Michel Temer que, ontem, cauteloso, admitiu que se candidatos e vários partidos pedirem, 'pode pensar'”, escreveu Eliane. "Temer não assume claramente, mas também não descarta a volta à Presidência. Pode ser um tiro n’água mas é mais uma frente para ver para onde vai a eleição”, acrescentou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em entrevista ao “Personagens em foco”, Temer não descartou se candidatar, caso seja conclamado por partidos e atuais postulantes. Esse é o novo zunzum na “terceira via”. https://t.co/3yZwIFs0EA CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — Eliane Cantanhêde (@ECantanhede) May 18, 2022

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE