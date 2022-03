Sem dinheiro, Allan dos Santos pede ao STF que desbloqueie suas contas bancárias

Apoie o 247

ICL

247 - O blogueiro bolsonarista Allan dos Santos, que há anos promove ataques contra a democracia e o Supremo Tribunal Federal (STF), pediu que a Corte desbloqueie as contas bancárias da sua empresa de comunicação, o site Terça-Livre. O militante de extrema direita fugiu para os Estados Unidos em outubro do ano passado, após ter sua prisão decretada pelo ministro do STF Alexandre de Moraes.

De acordo com o Metrópoles, ele ingressou com um mandado de segurança junto a Corte no domingo (13) alegando que o bloqueio “inviabilizou a subsistência própria e familiar do impetrante” em decorrência da escassez de “renda e recursos de natureza alimentar”.

“A pergunta é: será que o caminho brasileiro se dirige, no que se refere à liberdade de expressão e imprensa, ao mesmo destino de países como Venezuela, Cuba e outros submetidos a regimes totalitários?”, questiona o advogado Renor Oliver Filho na petição.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“A pergunta é: será que o caminho brasileiro se dirige, no que se refere à liberdade de expressão e imprensa, ao mesmo destino de países como Venezuela, Cuba e outros submetidos a regimes totalitários?”, questiona, na petição, o advogado do militante.

Além das decisões judiciais desfavoráveis, o blogueiro de extrema direita teve o alcance de suas redes sociais suspenso e desmonetizado pelas principais plataformas. Ele vinha utilizando o aplicativo Telegram para burlar o bloqueio, mas no dia 26 de fevereiro a rede social russa cumpriu uma decisão do STF e bloqueou o canal do extremista, que contava com 128 mil seguidores. Allan dos Santos vem fazendo uso de vaquinhas online para receber doações em moeda estrangeira e até em Bitcoins.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE