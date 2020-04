Sem Moro, governo Bolsonaro avalia desmembrar Ministério da Justiça e Segurança Pública

Os nomes cogitados nos bastidores são os dos ministros Jorge Oliveira (Secretaria-Geral da Presidência) ou André Mendonça (Advocacia-Geral da União) para a Justiça, e o do ex-deputado federal Alberto Fraga (DEM-DF), para a Segurança Pública edit

247 - Após Sérgio Moro deixar o governo, Jair Bolsonaro avalia como será feita a gestão do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. De acordo com o blog de Andréia Sadi, uma das possibilidades é desmembrar a pasta em duas: uma da Justiça e outra, da Segurança Pública, o que existia no governo Michel Temer.

Os nomes cogitados nos bastidores são os dos ministros Jorge Oliveira (Secretaria-Geral da Presidência) ou André Mendonça (Advocacia-Geral da União) para a Justiça, e o do ex-deputado federal Alberto Fraga (DEM-DF), para a Segurança Pública.

Fraga e Jorge Oliveira são amigos pessoais de Bolsonaro.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.