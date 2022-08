Semana tem pesquisa nacional FSB, Ipec e Real Time Big Data em estados e Datafolha na Bahia

Apoie o 247

Brasil de Fato - A semana que começa nesta segunda-feira (22) traz diversas pesquisas dos principais institutos do país nos estados e também um levantamento nacional sobre a corrida presidencial.

Encomendada pelo banco BTG/Pactual e feita por telefone, a pesquisa FSB deve ser divulgada nesta segunda. O último levantamento, publicado na segunda-feira (15), mostrou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na liderança com 45% das intenções de votos, quatro pontos percentuais a mais que a sondagem anterior. O atual presidente Jair Bolsonaro (PL) tinha 34%.

Também na segunda, o Ipec (ex-Ibope) deve divulgar sondagens sobre o panorama da corrida aos governos dos estados do Paraná, Rio Grande do Norte e Piauí. E o Real Time Big Data traz o cenário das disputas estaduais de São Paulo, Paraíba e Ceará.

Real Time Big Data no Rio de Janeiro

Na terça-feira (23), o Real Time Big Data também publica pesquisa sobre a disputa ao governo do estado do Rio de Janeiro. E nos dois dias seguintes estão previstos levantamentos do instituto sobre o Mato Grosso do Sul, Espírito Santo e Goiás.

O Ipec tem previsão de publicar na terça sondagem sobre o Maranhão e Tocantins. Já na quarta-feira (24) é a vez de Amazonas, Rondônia e Amapá. Goiás e Sergipe terão levantamentos do Ipec programados para a quinta-feira (25).

A corrida pelo governo do Ceará também conta com uma pesquisa do Ipespe, que será divulgada na quinta-feira (25)

Datafolha na Bahia

Uma das expectativas em relação à campanha eleitoral nesta semana é a divulgação da pesquisa Datafolha na Bahia, contratada pelo grupo de comunicação Metropole, que será divulgada na quarta-feira (24).

Desde 2010 o instituto não faz levantamentos eleitorais no estado e esta será a primeira de quatro pesquisas contratadas na Bahia junto ao Datafolha.

