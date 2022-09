Semana tem pesquisas Ipec, Quaest e Datafolha

Última rodada das pesquisas mostrou Lula com 44% ou 45% das intenções de voto contra 31% ou 34% de Bolsonaro edit

Apoie o 247

ICL

247 - Faltam menos de três semanas para o primeiro turno da eleição deste ano. Diante disto, institutos de pesquisa lançam ao longo dos próximos dias novos levantamentos sobre o cenário da disputa presidencial. Confira o cronograma:

Ipec

O Ipec divulga nesta segunda-feira (12) a quarta rodada de pesquisa encomendada pela TV Globo. Serão entrevistados 2.512 eleitores. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral com o código BR-01390/2022. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou menos.

Na semana passada, o Ipec (BR-00922/2022) mostrou o ex-presidente Lula (PT) estável na liderança com 44% das intenções de voto e Jair Bolsonaro (PL) oscilando um ponto para baixo, com 31%.

Quaest

A Quaest divulga na quarta-feira (14) seus números. A pesquisa é encomendada pelo banco Genial e ouvirá 2.000 eleitores entre 10 e 13 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais e o nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-03420/2022.

Na última pesquisa (BR-00807/2022), o instituto mostrou o ex-presidente Lula (PT) com 44% das intenções de voto contra 34% de Bolsonaro, que oscilou dois pontos positivamente.

Datafolha

A pesquisa mais esperada é do Datafolha, que será divulgada na quinta-feira (15). Encomendado pela Folha de S. Paulo e TV Globo, o levantamento vai entrevistar 5.926 eleitores e vai às ruas entre 13 e 15 de setembro. O registro no TSE é o BR-04099/2022.

Divulgada na sexta-feira (9), a última rodada (BR-07422/2022) do Datafolha mostrou Lula com 45% das intenções de voto e Bolsonaro com 34%.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.