"Sempre avisei", diz Paulo Pimenta sobre acusações contra Marcelo Bretas

247 - O deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) usou as redes sociais para comentar a acusação, divulgada pela revista Veja nesta sexta-feira (4), de que o juiz Marcelo Bretas, da Lava Jato no Rio de Janeiro, negociava penas, combinava estratégias com o Ministério Público e direcionava acordos de delação premiada.

“Não sou profeta mas sempre avisei sobre Marcelo Bretas, uma espécie de Nise Yamaguchi da Lava Jato !! Pena que muita gente boa não quiz me escutar !! Sérgio Moro, Dalagnol, Marcelo Bretas e cia, essa gente nunca me enganou. Junto com a Globo são os pais do Bolsonarismo !!”, escreveu Pimenta no Twitter.

Confira a postagem de Paulo Pimenta sobre o assunto.

Não sou profeta mas sempre avisei sobre Marcelo Bretas, uma espécie de Nise Yamaguchi da Lava Jato !! Pena que muita gente boa não quiz me escutar !! Sérgio Moro, Dalagnol, Marcelo Bretas e cia, essa gente nunca me enganou. Junto com a Globo sãos os pais do Bolsonarismo !! — Paulo Pimenta (@DeputadoFederal) June 4, 2021

