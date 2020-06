Senado adia discussão do projeto de lei das fake news

O presidente do Senado, Davi Alcolumbro (DEM-AP), adiou a votação do PL das fake news e o tema deve ser discutido na próxima terça edit

Reuters - Após manifestações de senadores, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), decidiu adiar a votação do projeto das fake news para a próxima terça-feira.

O texto chegou a ter sua discussão iniciada nesta quinta-feira, mas ainda enfrentava resistências, dada a complexidade do tema e limitação de tempo para discussão da matéria, que teve sua última versão de parecer protocolada nesta tarde, pouco antes do início da sessão do Senado.

