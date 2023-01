Senado é alertado sobre risco de ataque cibernético após invasões no DF

Apoie o 247

ICL

Sputnik Brasil - Em meio às determinações do governo e do Judiciário brasileiro para responder às invasões nos prédios dos três Poderes no DF ocorridas no domingo (8) , o vice-presidente do Senado, Veneziano Vital do Rêgo, afirmou que recebeu a informação de que há um risco potencial de ataque cibernético a sistemas do governo.

De acordo com a coluna de Lauro Jardim em O Globo, o alerta ao vice-presidente foi dado por uma empresa que prestou consultoria durante a transição. Em varredura preliminar, foram identificados cerca de 170 mil indicativos de vulnerabilidade em meio a bilhões de informações analisadas.

A avaliação é de que há uma necessidade de mitigar ameaças agindo preventivamente para detectar possíveis ofensivas, modelo de segurança cibernética já adotado em outros países, informa a mídia.

Ainda no campo da segurança, mas dessa vez na militar, o ministro da Justiça, Flávio Dino, anunciou hoje (11) que estenderá o período em que a Força Nacional ficará na região da Esplanada dos Ministérios e na Praça dos Três Poderes em Brasília. O efetivo seguirá mobilizado até o dia 19 de janeiro, conforme noticiado.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.