Senado ouvirá presidente do BB para explicar supostas restrições a crédito para Estados

BRASÍLIA (Reuters) - A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou nesta terça-feira um requerimento para ouvir o presidente do Banco do Brasil, Fausto de Andrade Ribeiro, sobre supostas restrições em operações de crédito a governadores de Estados que são oposição ao governo federal.

O pedido para ouvir o presidente do BB foi apresentado pelo senador Renan Calheiros (MDB-AL), pai do governador de Alagoas, Renan Filho (MDB), e que administra um dos Estados que estariam passando por dificuldades para contratar esse tipo de operação.

Essa questão foi relatada em reportagem do jornal Folha de S.Paulo do final de janeiro passado.

Segundo Renan, na justificativa do requerimento, "a questão é tão grave" que Alagoas precisou acionar o BB no Supremo Tribunal Federal (STF), "em razão da negativa da instituição financeira para realizar empréstimo já aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado".

"Como se sabe, Alagoas é um exemplo de ajuste fiscal no Brasil e os recursos pleiteados junto ao BB se prestam, justamente, à realização de importantes investimentos produtivos, geradores de emprego e renda", reforçou o senador.

