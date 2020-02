Senado quer ouvir Araújo sobre apoio a plano de Trump para Israel e Palestina

Comissão de Relações Exteriores do Senado aprovou convite para que o chanceler Ernesto Araújo preste informações sobre o apoio brasileiro ao plano de paz apresentado pelos EUA para o conflito entre Israel e Palestina. Para o senador Esperidião Amin (PP-SC), autor do requerimento, a postura do Itamaraty representa uma "mudança de posição" edit

Sputnik - O Ministério das Relações Exteriores do Brasil divulgou uma nota classificando plano de Trump que pretende solucionar conflito entre israelenses e palestinos como uma "iniciativa valiosa".

A Comissão de Relações Exteriores do Senado aprovou nesta quinta-feira (6) um convite para que o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, preste informações sobre o apoio brasileiro ao plano de paz apresentado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para o conflito entre Israel e Palestina.

O senador Esperidião Amin (PP-SC), autor do requerimento, a postura do Itamaraty representa uma "mudança de posição".

"O Brasil tem uma história de relação tanto com Israel quanto com a Palestina. Nenhum país do mundo tem uma relação tão diplomática, tão intensa. Chamar o ministro para explicar essa mudança da posição do Brasil não significa contestar. Mas ignorar isso, creio que seria uma irresponsabilidade", disse Amin, citado pela Agência Senado.

O plano de Trump foi divulgado no dia 28 de janeiro e prevê que Jerusalém seja considerada a capital israelense, contrariando a decisão da ONU, e o vilarejo de Abu Dis seria o local da capital palestina. O anúncio foi feito ao lado primeiro-ministro de Israel Benjamin Netanyahu, mas sem a presença de nenhuma autoridade palestina.

O Itamaraty divulgou uma nota dizendo que o plano de Trump "trata-se de iniciativa valiosa que, com a boa-vontade de todos os envolvidos, permite vislumbrar a esperança de uma paz sólida para israelenses e palestinos, árabes e judeus, e para toda a região”.

A data da audiência pública com Ernesto Araújo ainda não foi definida.