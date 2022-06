Senado vai criar comissão externa para acompanhar investigações sobre desaparecidos na Amazônia

Apoie o 247

247 - O senado vai instituir uma comissão externa para acompanhar os desdobramentos da investigação sobre o desaparecimento do indigenista brasileiro Bruno Araújo Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips. Dom e Pereira desapareceram no domingo (5) na região do Vale do Javari, na Amazônia.

A expectativa é que o requerimento apresentado pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) seja aprovado em plenário ainda nesta segunda-feira (13). De acordo com o site O Antagonista, a comissão externa será composta por nove senadores: três da Comissão de Meio Ambiente, três da Comissão de Constituição e Justiça e três da Comissão de Direitos Humanos da Casa.

Na manhã desta segunda-feira foi divulgada a informação de que dois corpos teriam sido encontrados na região em que Dom e Pereira desapareceram, além de objetos pessoais. A Polícia Federal, porém, não confirmou a informação. A União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (Univaja), ONG para a qual Pereira trabalhava, também não confirmou a notícia.

