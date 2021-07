Senado vota indicação à ANS de diretor que teve nomeação retirada por Bolsonaro

Segundo senadores, a iniciativa de ignorar a retirada da indicação de Paulo Roberto Vanderlei Rebello Filho é do presidente do Senado Rodrigo Pacheco (DEM-MG) edit

247 - A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do Senado ignorou a decisão de Jair Bolsonaro de retirar o nome de Paulo Roberto Vanderlei Rebello Filho para o cargo de diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). A informação é de Lauro Jardim, no Globo.

Ontem (6), o Planalto retirou a indicação de Rebello Filho. Ele havia sido indicado para o comando da agência em dezembro de 2020.

Segundo senadores, a iniciativa é do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG). Eles "admitem que a votação pode ter efeito nulo, já que a retirada da indicação foi publicada no Diário Oficial. Porém, para eles, o recado está dado: a insatisfação é grande e outro nome terá dificuldade para ser aprovado", escreve o jornalista.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.