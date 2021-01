Senador Alessandro Vieira diz que 'apagão' no Portal da Transparência aumenta suspeita sobre gastos

"Solicitei informações sobre esse "apagão" [no Portal da Transparência]. Isso só aumenta a suspeita de problemas sérios nestes gastos", disse o senador Alessandro Vieira sobre o escândalo das compras do governo Jair Bolsonaro, incluindo R$ 15 milhões em leite condensado edit

247 - O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE), autor de um pedido de investigação sobre os gastos com compras do governo Jair Bolsonaro – incluindo despesas como os R$ 15 milhões utilizados na aquisição de leite condensado – disse que a queda do site oficial do Portal da Transparência pouco após o escândalo ser revelado “aumenta a suspeita” da existência de irregularidades.

"Solicitei informações sobre esse "apagão" [no Portal da Transparência]. Isso só aumenta a suspeita de problemas sérios nestes gastos", disse Vieira ao jornal O Estado de S. Paulo. O parlamentar, juntamente com os deputados federais Tabata Amaral (PDT-SP) e Felipe Rigoni (PSB-ES), pediu que o Tribunal de Contas da União investigue o caso, identificando as responsabilidades por cada uma das despesas, para verificar eventuais fraudes e abusos.

"O pior é saber que este tipo de despesa teve um aumento de 20% em 2020, ano de pandemia e home office. O básico da gestão é fazer boas escolhas, dentro dos princípios de eficiência e moralidade", ressaltou o parlamentar. “A sensação é de desperdício, de desrespeito com o interesse público", emendou.

O Portal da Transparência ficou fora do ar entre a noite de terça-feira (26), e a manhã desta quarta (27). Além dos gastos com leite condensado, outros valores – como R$ 2,2 milhões em chicletes e R$ 32,7 milhões em pizzas e refrigerantes - também chamaram a atenção dos parlamentares.

O conhecimento liberta. Saiba mais