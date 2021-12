Senador Humberto Costa pede investigação contra Ratinho por ataques a Natália Bonavides

Apoie o 247

ICL

Carta Capital - O senador Humberto Costa (PT-PE) anunciou que protocolou ofícios no Ministério Público de São Paulo e na Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão em que solicita abertura de investigação sobre as declarações ofensivas do apresentador Carlos Massa, o Ratinho, feitas contra a deputada Natália Bonavides (PT-RN).

Em um programa da rádio Massa FM, na quarta-feira, 15, Ratinho sugeriu que a petista fosse eliminada com uma metralhadora. O apresentador criticava um projeto da parlamentar que assegurava o tratamento igualitário a casais da comunidade LGBTQIA+.

