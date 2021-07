Senador Jorge Kajuru planeja renunciar mandato após recesso parlamentar

Senador Jorge Kajuru afirma que pode renunciar ao mandato do Senado depois do recesso e diz que não há perspectivas de melhora nos rumos do governo Bolsonaro e do Congresso frente à pandemia edit

247 - O senador Jorge Kajuru (Podemos-GO) afirma que pode renunciar ao mandato do Senado depois do recesso. Em entrevista ao Poder360, o senador disse que sente tristeza pelos rumos da política em Brasília e pela falta de trabalho de Jair Bolsonaro.

Kajuru afirmou que não há perspectivas de melhora nos rumos do governo Bolsonaro e do Congresso frente à pandemia. Segundo ele, a atuação de Bolsonaro não é a saúde da população. Ele disse que ainda não desistiu do seu mandato como senador por conta da manutenção da sua equipe parlamentar, que mantém desde 2014. Kajuru teme que o suplente Milton Mercêz dispense o quadro assim que assumir.

Kajuru tem dito a amigos e aliados que, como senador, destinou 104 milhões de reais para a saúde em Goiás (para tratamento de câncer, diabetes, doenças raras, instituições filantrópicas e custeio de cidades menores. Ele considera que tudo isto é “inédito” e que, sem ele no Senado, “poderá acabar”. Por se preocupar com a saúde é que ele está profundamente irritado com os acontecimentos de Brasília.

Prestes a realizar uma cirurgia, afirmou que não pretende morrer de terno e gravata. “Quero morrer de porre em uma praia. Ouvindo B. B. King e Nina Simone“, disse o Kajuru

O senador foi um dos autores da notícia-crime contra Jair Bolsonaro no caso Covaxin. O texto diz que Bolsonaro prevaricou ao não requisitar à PF (Polícia Federal) a abertura de uma investigação para apurar o suposto caso de superfaturamento na compra da vacina indiana. Também são signatários os senadores Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e Fabiano Contarato (Rede-ES).





