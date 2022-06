Senador Jorginho Mello irá processar delegado Saraiva por acusações

Saraiva denunciou uma série de parlamentares que fariam parte do que ele chamou de "Bancada do Crime na Amazônia" edit

247 - O senador Jorginho Mello (PL-SC) é o segundo parlamentar a anunciar que irá à Justiça contra o delegado Alexandre Saraiva em razão das acusações feitas pelo último sobre congressistas que supostamente apoiam atividades ilegais na Amazônia.

Ex-superintendente da PF no Amazonas, Saraiva denunciou em entrevista ao programa Estudio I, da GloboNews, uma série de parlamentares que fariam parte do que ele chamou de "Bancada do Crime na Amazônia". "Vou dizer nomes: Zequinha Marinho, Telmário Mota, Mecias de Jesus, Jorginho Mello, mandou ofício... Carla Zambelli foi lá também, defender madeireiro junto com Ricardo Salles. Nós temos uma bancada do crime. Na minha opinião, de marginais. São bandidos", afirmou ele.

O senador Mello rebateu as acusações, afirmando que nunca apoiou a extração ilegal de madeiras. “O senador Jorginho Mello esclarece que sua participação nesse tema foi única e exclusivamente direcionada a solucionar um problema voltado a empresários catarinenses; com quem se reuniu, em relação à apreensão de madeiras supostamente ilegais que foram equivocadamente retidas, pois as mesmas foram extraídas legalmente”, afirma o parlamentar, em nota, segundo a Veja. Ele diz, ainda, que tanto a extração das madeiras havia sido ilegal que elas foram liberadas com o aval da PF e do Ibama.

Mello junta-se a Carla Zambelli, que processou Saraiva e afirmou que o delegado "usurpa" o cargo.

