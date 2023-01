Senador Kajuru tatua Álvaro Dias nas Costas, que fica visivelmente constrangido (vídeo)

Apoie o 247

247 - O senador Jorge Kajuru (Podemos-GO) cumpriu a promessa que havia feito no plenário do Senado e tatuou nas costas o rosto do senador Álvaro Dias (Podemos-PR) para expressar a admiração que tem pelo colega. As informações são do jornalista Chico Alves, em sua coluna no portal UOL.

O momento em que o desenho é apresentado a Dias foi gravado em vídeo e postado nas redes sociais de Kajuru.

Álvaro Dias pareceu constrangido ao ver a homenagem. "Olha só... que barbaridade. Essa é a maior demonstração de amizade que recebi até hoje", disse. "Uma honra pra mim, são as costas de um homem de bem".

