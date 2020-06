Senador pede que OAB puna Frederick Wassef, advogado de Flávio Bolsonaro que escondeu Queiroz

O ofício encaminhado à OAB é de autoria do senador Fabiano Contarato (Rede-ES). Ex-assessor de Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz foi encontrado pela polícia nesta quinta-feira na casa do advogado de Flávio e Jair Bolsonaro, Frederick Wassef edit

247 - O senador Fabiano Contarato (Rede-ES) enviou um ofício no início da tarde desta quinta-feira (18) à OAB solicitando investigação e punição a Frederick Wassef, advogado de Flávio e Jair Bolsonaro que escondeu Fabrício Queiroz , preso em Atibaia, São Paulo . Com informações de Guilherme Amado, da Época.

O senador cita o Estatuto da Advocacia e da OAB, e a lei n. 8.906/94, que aponta como infração ética "tornar-se moralmente inidôneo para o exercício da advocacia". Wassef negou por diversas vezes ter informações sobre Queiroz.

"No mesmo sentido, o Código de Ética e Disciplina da OAB enuncia ser dever do advogado preservar, em sua conduta, a honra, a nobreza e a dignidade da profissão, zelando pelo caráter de essencialidade e indispensabilidade da advocacia, bem como adotar conduta consentânea com o papel de elemento indispensável à administração da Justiça. O Código de Ética diz ainda que o advogado deve abster-se de 'emprestar concurso aos que atentem contra a ética, a moral, a honestidade e a dignidade da pessoa humana", diz o ofício.

"Ao mentir publicamente sobre o paradeiro de cidadão que sabia onde se encontrava, bem como potencialmente contribuir para o embaraço às investigações – situação que será devidamente apurada na instância cabível – houve clara infração aos dispositivos apontados. Os fatos ora narrados, ainda que potencialmente, ferem a dignidade e a moralidade da profissão de maneira pública, uma vez que associam o exercício da advocacia ao encobrimento de manobras espúrias, situação que se distancia do papel essencial estabelecido à classe pelo art. 133 da Constituição Federal", complementa o texto.

Felipe Santa Cruz, presidente da OAB, já encaminhou à seccional da Ordem em São Paulo o pedido do senador Fabiano Contarato.

