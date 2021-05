Senadores avisam Bolsonaro que André Mendonça terá dificuldade se indicado ao STF

247 - Senadores avisaram a Jair Bolsonaro que o nome do advogado-geral da União, André Mendonça, terá dificuldade de ser aprovado em sabatina no Parlamento caso ele seja indicado para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). A informação foi publicada pela coluna de Mônica Bergamo. Um dos senadores que bombardeiam Mendonça é David Alcolumbre (DEM-AP).

Mendonça esteve envolvido em algumas polêmicas. Quando era ministro da Justiça, a pasta organizou um dossiê, um relatório sigiloso sobre mais de 500 servidores públicos opositores de Bolsonaro.

Também sob o comando do ministério, o atual chefe da AGU pediu, no ano passado, um habeas corpus ao Supremo Tribunal Federal (STF) para tentar impedir o depoimento do então ministro da Educação, Abraham Weintraub, no âmbito do inquérito que apura o disparo de fake news por aliados de Bolsonaro.

A iniciativa gerou reação da bancada do PSOL. "O Ministro da Justiça não pode se comportar como advogado do Presidente da República e de seus aliados", disse o partido na época.

Em meio a investigações sobre interferência de Bolsonaro na Polícia Federal, Mendonça também afirmou que "essa independência e autonomia que a PF tem, ela não significa uma soberania de atuação".

