Senadores buscam assinaturas para CPI do MEC, mas trabalham com 'plano B'

247 - Os senadores da oposição buscam uma estratégia diante da retirada de três assinaturas do requerimento de criação da CPI do MEC, para apurar o esquema de favorecimento envolvendo pastores.

Os parlamentares trabalham com a proposta de transferir a apuração para a Comissão de Educação, permanente e em funcionamento, e centrar a agenda do colegiado nos depoimentos dos envolvidos nas denúncias.

Até sexta-feira (8), o pedido de instalação da CPI contava com 27 apoios, o mínimo necessário para validar o documento. No entanto, os senadores Weverton Rocha (PDT-MA), Oriovisto Guimarães (Podemos-PR) e Styvenson Valentim (Podemos-AC) retiraram as assinaturas.

A CPI ainda está no radar e a oposição vai tentar recuperar as assinaturas necessárias para protocolar o pedido e viabilizar a investigação.

