Senadores da CPI da Covid pressionam Aras e podem convocá-lo se resposta sobre relatório demorar

Os senadores do grupo majoritário da CPI da Covid cogitam convocar Aras a depor em alguma comissão do Senado se resposta sobre relatório que incrimina Bolsonaro demorar edit

247 - Os senadores do grupo majoritário da CPI da Covid avaliam convocar o procurador-geral da República, Augusto Aras, para prestar depoimento em alguma comissão do Senado caso ele não se manifeste em até 30 dias sobre o relatório final da CPI.

Os membros do grupo pretendem também avaliar na última semana do mês o protocolo para um pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro, informa reportagem da Folha de S.Paulo.

A decisão foi tomada na primeira reunião da Frente Parlamentar Observatório da Pandemia, que foi criada após o encerramento das atividades da CPI.

Estavam presentes na reunião desta quarta-feira (3) o presidente da CPI, senador Omar Aziz (PSD-AM), o vice, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), o relator, Renan Calheiros (MDB-AL), e os senadores Humberto Costa (PT-PE), Rogério Carvalho (PT-SE), Eliziane Gama (Cidadania-MA), Otto Alencar (PSD-BA) e Simone Tebet (MDB-MS).

Representantes do grupo terão uma reunião na próxima terça-feira (9) com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para discutir a tramitação de propostas legislativas que constam no relatório final.

