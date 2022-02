Senadores da CPI da Covid querem blindar Anvisa contra ofensiva de Bolsonaro

Apoie o 247

247 - Integrantes da CPI da Covid querem acelerar o debate no Senado sobre um projeto de lei para dar autonomia à Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), que se encontra no alvo de uma ofensiva de Jair Bolsonaro. O ocupante do Palácio do Planalto, insatisfeito com decisões da agência, faz pressão política visando a assumir seu controle.

O texto, de autoria do senador Omar Aziz (PSD-AM), ex-presidente da CPI, foi apresentado em dezembro. Com a volta após o recesso, nesta quarta-feira (2), entrará em uma lista de prioridades. A proposta é permitir que a Anvisa possa determinar, e não apenas recomendar, medidas de proteção contra a Covid-19, informa a jornalista Mônica Bergamo na Folha de S.Paulo.

Aziz defende que o órgão tenha poder para baixar decisões como obrigatoriedade de comprovante de vacina e restrições de circulação. "Diante do comportamento de Bolsonaro, não vejo outra saída que não a autonomia", diz o senador.

Enquanto isso, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) está colhendo assinaturas dos parlamentares para tentar abrir uma nova CPI relacionada à pandemia. Randolfe reuniu até agora 18 assinaturas, de um total de 27 necessárias.

