Senadores da cúpula da CPI não formam consenso sobre convocação de ex-cunhada de Bolsonaro que revelou "rachadinha"

247 - Senadores do G-6 da CPI da Covid não formam um consenso sobre a convocação da ex-cunhada de Jair Bolsonaro, que denunciou o esquema de "rachadinhas" em que o então deputado tinha participação ativa. A ideia foi do relator da CPI, Renan Calheiros (MDB-AL).

De acordo com o parlamentar, o objetivo é saber se "houve espelhamento do caso das rachadinhas na gestão da pandemia por parte do governo federal".

No entanto, segundo a coluna de Bela Megale, no Globo, os senadores da cúpula da CPI não enxergam a ligação entre as investigações da comissão e as revelações de Andrea Valle.

A avaliação de três senadores ouvidos pela jornalista é de que o pedido de Renan enfraqueceria a CPI da Covid, já que o principal foco das investigações é a corrupção na compra de vacinas pelo governo federal.

