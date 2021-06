Senadores planejam protelar votação se Bolsonaro indicar André Mendonça para o Supremo

Votação pode ser protelada até que o futuro presidente da República indique o sucessor do ministro Marco Aurélio Mello edit

247 - Senadores de oposição e até mesmo alguns governistas discutem a possibilidade de ignorar a indicação de Bolsonaro para substituir Marco Aurélio Mello no STF (Supremo Tribunal Federal), simplesmente deixando de votá-la.

Caso o nome não se encaixe no perfil desejado pelos parlamentares, como é o caso do advogado-geral da União, André Mendonça, a ideia é protelar a aprovação, sob o argumento de que o Senado tem outras prioridades para debater, informa a jornalista Mônica Bergamo da Folha de S.Paulo.



