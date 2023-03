Senadores reprovam tentativa de Bolsonaro de trazer joias para Michelle ilegalmente

Apoie o 247

247 - Os senadores Alessandro Vieira (PSDB-SE) e Oriovisto Guimarães (Podemos-PR) indicaram irregularidades em declarações concedidas ao jornal Estado de S.Paulo, na tentativa de Jair Bolsonaro (PL) trazer joias avaliadas em 3 milhões de euros para o Brasil sem declará-las à Receita Federal.

As joias foram apreendidas em outubro de 2021 no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e estavam na mochila de um assessor do então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque.

“O primeiro ponto que chama atenção é a tentativa de usar o auxiliar do ministro Bento como ‘mula’. Isso aponta para uma consciência da ilegalidade da conduta. Mas provavelmente será mais grave a tipificação das condutas de tentar a liberação dos bens apreendidos fora dos trâmites legais”, disse Vieira.

Já Oriovisto destacou o uso da presidência para benefício próprio: “Ele é um cidadão como qualquer outro. Valores como esse têm que ser declarados”, disse

