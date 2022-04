Senadores repudiam fim de investigação contra Prevent Senior pela polícia de SP

A polícia paulista isentou ontem funcionários dos crimes de homicídio e tentativa de homicídio em decorrência da prescrição para pacientes com Covid-19 do chamado “kit covid” edit

247 - Os parlamentares da Frente Parlamentar do Observatório da Pandemia manifestaram nesta quarta-feira, 20, repúdio ao relatório final da Polícia Civil de São Paulo a favor da operadora de Prevent Senior.

A polícia paulista isentou ontem funcionários dos crimes de homicídio e tentativa de homicídio em decorrência da prescrição para pacientes com Covid-19 do chamado “kit covid”, composto de medicamentos sem eficácia comprovada contra a doença, como a cloroquina.

Os crimes da operadora de saúde foram denunciados durante a CPI da Covid, que ocorreu no ano passado.

Segundo reportagem do Uol, os senadores enviaram documento ao procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, Mário Sarrubo, questionando o encerramento das investigações e solicitando ao MP "a máxima atenção" ao caso.

