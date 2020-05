Sensacionalista: Trump promove justiça social e agora nem patrão nem empregada podem ir à Disney

247 – O site satírico Sensacionalista resumiu a tragédia brasileira: Trump promove justiça social e agora nem patrão nem empregada podem ir à Disney. A piada tem também um sabor amargo para os brasileiros que apoiaram o golpe de 2016, porque queriam dólar barato e o direito de voltar a viajar para a Disney. Detalhe: naquela época, o dólar era cotado a R$ 3,20 e hoje se aproxima de R$ 6,00. Não bastasse isso, Trump proibiu todos os voos procedentes do Brasil, em razão do descalabro sanitário do Brasil, que não tem ministro da Saúde, militarizou a pasta e tem um presidente que promove aglomerações todos os fins de semana. Confira, abaixo, alguns posts do Sensacionalista:

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.