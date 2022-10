Sentiu: campanha de Bolsonaro paga mais de R$ 50 mil em anúncios no Google para negar pedofilia

Em entrevista a um podcast, Bolsonaro afirmou que "pintou um clima" com uma menina de 14 anos edit

247 - A fala de cunho pedófilo de Jair Bolsonaro (PL) que viralizou a partir deste sábado (15) abalou a campanha do candidato à reeleição. Segundo Guilherme Amado, do Metrópoles, a equipe bolsonarista contratou neste domingo (16) anúncios no Google para negar que Bolsonaro seja pedófilo. A operação custou R$ 55 mil aos cofres da campanha.

Foram contratados dois banners com a frase “Bolsonaro não é pedófilo”. Na legenda, a mensagem: "não acredite nas mentiras inventadas para te enganar'.

"Em cada um desses anúncios, o Google informa que a campanha gastou entre R$ 25 mil e R$ 30 mil. Com esse formato, até 9h30 deste domingo, a campanha já havia alcançado entre 4,5 milhões e 5 milhões de pessoas", diz a reportagem.

Bolsonaro também contratou o modelo de anúncios em links que aparecem em buscas no Google. "Foram gastos entre R$ 5 mil e R$ 6 mil, com as mesmas frases. Nesse formato, até 9h30 deste domingo, haviam sido atingidas entre 10 mil e 15 mil pessoas".

