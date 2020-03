Sérgio Abranches: mau exemplo de Bolsonaro é ofensa ao cargo e desrespeito à população

De acordo com o sociólogo Sérgio Abranches, Jair Bolsonaro "comete crime de responsabilidade. Fere o decoro, estimula ataques aos Poderes constitucionais e induz a população a subestimar os riscos associados à uma grave epidemia sem precedentes" edit

247 - O sociólogo Sérgio Abranches, que também é cientista político e escritor, critica diz ver com muita "gravidade" a presença de Jair Bolsonaro nas manifestações contra o Congresso e contra o Supremo Tribunal Federal, neste domingo (15), em conta o risco de aumento do número de infecções do coronavírus por causa das aglomerações.

"Ao agir assim, o presidente comete crime de responsabilidade. Fere o decoro, estimula ataques aos Poderes constitucionais e induz a população a subestimar os riscos associados à uma grave epidemia sem precedentes", afirma o estudioso em análise publicada no jornal O Estado de S.Paulo.

"O mau exemplo do presidente é uma ofensa ao cargo e um desrespeito às autoridades sanitárias e à população brasileira. Sugere que a pandemia não tem a importância que os médicos dizem que ela tem. É uma atitude irresponsável. Atua-se com o cenário de maior gravidade, porque é uma epidemia sem precedentes, cujos desdobramentos se desconhece", acrescenta.

De acordo com o sociólogo, "Bolsonaro fere o decoro e desrespeita os limites constitucionais da Presidência ao dar apoio explícito a uma manifestação antidemocrática, contra o Legislativo e o Judiciário". "São Poderes Republicanos que o presidente tem a obrigação constitucional de respeitar e defender", diz.