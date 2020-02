Sérgio Cabral afirma em delação que Adriana Ancelmo sabia do caixa paralelo

O ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral prestou depoimento nesta segunda-feira ao juiz Marcelo Bretas. É a primeira vez que é ouvido como delator, depois de acordo de delação com a Polícia Federal homologado pelo ministro Edson Fachin, a contragosto do Ministério Público Federal. Cabral começou o depoimento confirmando, pela primeira vez, que sua esposa, Adriana Ancelmo, sabia da existência de seu caixa paralelo edit

247 - O ex-governador do Rio Sérgio Cabral prestou depoimento nesta segunda-feira (10) ao juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio. No início da audiência, Cabral confirmou, pela primeira vez, que sua esposa, a advogada Adriana Ancelmo, sabia da existência de seu "caixa paralelo" formado a partir de dinheiro público desviado do governo estadual.

"Ela sabia do caixa paralelo, sabia que meus gastos eram incompatíveis com a minha receita formal", afirmou o ex-governador.

Cabral disse ainda que a mulher "usufruiu" largamente desse caixa. O ex-governador confirmou as acusações dos procuradores. Segundo o Ministério Público Federal (MPF), Cabral ocultou cerca de R$ 4 milhões desviados com a ajuda do empresário Italo Garritano, dono do restaurante japonês Manekineko. O processo teria ocorrido por meio do escritório de advocacia de Adriana Ancelmo em 16 oportunidades entre 2014 e 2016, inflrma O Globo.

Em seu depoimento, Adriana Ancelmo reafirmou o que já havia declarado em um processo anterior, em que negou o esquema de uso de seu escritório e afirmou que a relação com a rede de restaurantes envolvia prestação de serviços. Em nota, o advogado da Adriana Ancelmo, Alexandre Lopes, atribuiu as declarações de Cabral ao desespero diante das condenações, que somam mais de 280 anos.